Đâm người tình của vợ cũ tử vong tại chỗ

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh bắt giữ nghi can Trần Thông (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Thông với chị ĐTT. (35 tuổi, xã Vĩnh Tân) từng sống với nhau và có một người con riêng. Sau đó hai người chia tay, chị T. cùng con ở với ông Trần Đức Tuyên (42 tuổi).

Ngày 26-11, Tuyên gọi điện thoại rủ Thông đến nhà nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, anh Tuyên yêu cầu Thông nhập hộ khẩu cho con trai chung của T. và Thông nên hai người mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Thông đã chạy xuống bếp lấy con dao lên đâm hai nhát vào người anh Tuyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc và bắt giữ Thông.