Dân cảm ơn cảnh sát PCCC dập vụ cháy sát chợ Hạnh Thông Tây:

Đó không chỉ là trải lòng của bà Ba mà còn của hàng trăm người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn. Vụ cháy vừa xảy ra trưa 28-2 tại một ki-ốt ngay sát chợ Hạnh Thông Tây.



Lửa bùng lên dữ dội tại một ki-ốt ngay sát chợ Hạnh Thông Tây. Ảnh: CTV

Bà Ba chia sẻ lúc đang trong nhà thì bất ngờ bà nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ: "Cháy! Cháy...". Chạy vội ra thì thấy căn nhà trên khói nghi ngút, chỉ chốc lát lửa bùng lên dữ dội.

"Khoảng 13 giờ 3 phút, đơn vị nhận tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy chữa cháy Công an TP.HCM. Tới nơi, chúng tôi nhận thấy đám cháy có chiều hướng phức tạp, có khả năng cháy lan nhanh sang các khu vực bên cạnh của khu chợ, công tác chữa cháy ngay lập tức được triển khai" - một trinh sát chia sẻ.



Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp và quận 12 lập tức tới hiện trường. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp xuất ba xe chữa cháy, một xe chuyên dùng cùng 30 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Lý Tiến Nam - Đội trưởng và Đại úy Nguyễn Chí Hiền - Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp chỉ huy tới hiện trường.

Liền sau đó, khi thấy tình hình diễn biến phức tạp, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 12 xuất thêm hai xe nước, một xe chuyên dùng cùng 21 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp chi viện chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế và đến 13 giờ 40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Căn nhà tan hoang sau vụ cháy nhưng may mắn không cháy lan, không thiệt hại về người. Ảnh: CTV

Cảnh sát PCCC đã kịp thời khống chế, bảo vệ không để cháy lan ra các nhà, sạp xung quanh chợ. Các cán bộ chiến sĩ đã cứu sống một người bị mắc kẹt ở lầu hai căn nhà, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho năm nạn nhân khác an toàn thoát ra khu vực cháy.

Thiệt hại về tài sản hiện tại chưa ước tính được thành tiền, nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, tầng trệt ngôi nhà trên được chia, ngăn thành năm sạp cho thuê buôn bán. Lầu 1,2 của căn nhà chủ yếu để ở, sinh hoạt.