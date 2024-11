Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại phiên toà phúc thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát 04/11/2024 09:46

Hôm nay (4-11), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 6 giờ 15 phút, bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm được xe cảnh sát áp giải đến tòa án.

An ninh phiên tòa được thắt chặt; lực lượng an ninh được bố trí phía trước tòa án để đảm bảo an ninh khu vực. Những người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ và kiểm tra an ninh, gửi túi xách, các thiết bị điện tử... trước khi vào bên trong khu vực xét xử.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngoài 48 bị cáo kháng cáo, còn có kháng cáo của bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 4-11, dự kiến kết thúc vào ngày 25-11. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND cấp cao tại TP.HCM và kết nối trực tuyến với điểm cầu tại trại tạm giam T30 - Công an TP.HCM.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm Trương Mỹ Lan giai đoạn 1. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân về một hoặc các tội danh trên.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng.

Trong đơn kháng cáo toàn bộ bản án, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản án sơ thẩm tuyên mức án tử hình đối với một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc.

Bị cáo Lan đã cùng các cổ đông, người thân và bạn bè giúp Ngân hàng SCB tái cấu trúc kịp thời; có nhiều đóng góp cho xã hội... Kính mong HĐXX xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để bà nhận được sự công bằng, khách quan đảm bảo tinh thần nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngoài ra, các bị cáo khác như: chồng và cháu của Trương Mỹ Lan là Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân; Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Đỗ Thị Nhàn, Bùi Anh Dũng… đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Phóng viên tham dự phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan sẽ được bố trí tác nghiệp tại phòng báo chí, theo dõi qua màn hình. Ảnh: NGUYỆT NHI