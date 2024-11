Bất ngờ lao qua đường, học sinh 9 tuổi bị xe khách tông tử vong 05/11/2024 17:38

Ngày 5-11, Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách tông một học sinh tử vong.

Công an điều tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách tông một học sinh tử vong. Ảnh: HN

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, trên Tỉnh lộ 669, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Đông, huyện Kbang, xe khách 81F-004.68 do ông Nguyễn Bá Cường (52 tuổi, ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển hướng từ thị xã An Khê đi huyện Kbang thì tông một học sinh băng qua đường.

Hậu quả, em ĐVT (9 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Đông) tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Kbang điều tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo camera giám sát hành trình của xe khách ghi lại, thời điểm trên, em ĐVT đang đứng ở vị trí khuất tầm nhìn (sau một xe bán tải đậu ở bên phải đường), bất ngờ lao qua đường khiến lái xe khách không kịp xử lý nên đã xảy ra vụ tai nạn.