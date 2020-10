Ngày 7-10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ NĐT (22 tuổi, quê ở Vĩnh Long) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Theo thông tin ban đầu, nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ T. khi thanh niên này đang dùng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua thẻ cào điện thoại của một người dân trên địa bàn phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên).

T. khai nhận, thông qua mạng xã hội đã bỏ ra 5 triệu đồng mua 28 tờ tiền giả mệnh giá 500.000, sau đó, dùng các tờ tiền này đi mua hàng.

Công an thị xã Tân Uyên thông báo ai là nạn nhân của người này hoặc phát hiện có người nghi vấn tàng trữ, lưu hành tiền nghi là giả thì thông báo cho Công an thị xã Tân Uyên, số điện thoại 02743.656.254.