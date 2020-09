Ngày 3-9, Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ tàng trữ, sản xuất tiền giả ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Theo điều tra ban đầu, tối 30-8, Công an huyện Phong Điền đã kiểm tra căn nhà ở xã Mỹ Khánh do ông TVT (36 tuổi, ngụ An Giang) thuê để kinh doanh.

Tại đây, công an phát hiện có máy ép nhựa, máy ép nylon cùng nhiều tờ giấy in hình tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Qua làm việc, ông T. khai số máy móc và các khổ giấy in hình tiền trên là của bà PTTH (ngụ quận Bình Thủy). Ông T. đã cho bà H. thuê lại chỗ để sản xuất tiền giả.

Tại cơ quan công an, bà H. đã khai nhận: Khoảng tháng 6-2020, bà đã mua các máy móc trên về để sản xuất tiền giả nhưng ba lần sản xuất (30 tờ tiền giả) đều thất bại nên đã hủy.

Công an huyện Phong Điền chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý, điều tra theo quy định.