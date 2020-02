Đề nghị Bộ công an vào cuộc vụ tin đồn xấu về tỏi Lý Sơn

Ngày 6-2, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị hỗ trợ xác minh tài khoản facebook Lương Hoàng Anh.

Theo đó, sau khi vào cuộc điều tra, công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản này ở TP.HCM. Do đó, công an tỉnh Quảng ngãi gửi văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ làm rõ, sau đó sẽ có hướng xử lý.



Fabook Lương Hoàng Anh tung tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu. Ảnh chụp màn hình (CTV)

Vài ngày trước, tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đăng tải dòng trạng thái cho rằng tỏi ở đảo lớn Lý Sơn đã nhiễm thuốc trừ sâu khiến cộng đồng mạng nói chung và người dân Lý Sơn nói riêng vô cùng phẫn nộ.

“Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé thu hoạch được 49 kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu….”, tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đăng tải.

Sau khi dòng trạng thái được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người yêu thích Lý Sơn đã tỏ ra lo lắng, hoang mang. Ngược lại, số đông cho rằng thông tin được đăng tải trên tài khoản facebook Lương Hoàng Anh là không có cơ sở, thiếu tính xác thực gây ảnh hưởng đến giá tỏi của bà con nông dân. Đặc biệt, đây là thời gian sắp tới mùa thu hoạch tỏi.

“Hành động này góp phần hất đổ chén cơm, chén gạo của bà con nông dân Lý Sơn, kinh tế biết bao gia đình. Người dân đề nghị các cấp có chế tài xử lý…”, một tài khoản facebook lên án.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định tỏi Lý Sơn vẫn bình thường, không có chuyện nhiễm thuốc trừ sâu. Ông đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ mục đích, động cơ việc đăng tải thiếu căn cứ của chủ facebook Lương Hoàng Anh.