Đội trưởng thanh tra giao thông bị khởi tố vì gây tai nạn

Ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2, Sở GTVT tỉnh Hưng Yên, vừa bị khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Trước đó tối 21-11-2020, ông Vương điều khiển ô tô chạy ngược chiều lưu thông từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về chợ Gạo (TP Hưng Yên).

Khi đến địa bàn phường An Tảo, xe ô tô do ông Vương cầm lái va chạm với hai phương tiện, trong đó có xe máy do chị VTH (38 tuổi, nhân viên Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên) điều khiển. Hậu quả khiến chị H. tử vong.

Sau vụ tai nạn, ông Vương rời khỏi hiện trường và ra trình diện cơ quan chức năng vào sáng hôm sau.

Liên quan đến vụ án, Sở GTVT tỉnh Hưng Yên đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vương.