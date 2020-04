Giả thợ điện lừa người giúp việc trộm hơn 500 triệu đồng

Ngày 16-4, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra, truy xét kẻ trộm giả nhân viên sửa điện để trộm tài sản.



Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công Minh

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 15-4, một người đàn ông đi xe máy hiệu Wave màu trắng giả nhân viên sửa điện đánh lừa người giúp việc vào trộm hơn 500 triệu đồng.

Qua truy xét hình ảnh từ các camera thì người đàn ông này gây án một mình, xe máy đã được dùng bùn, đất che biển số.

Cũng theo nguồn tin này, trước khi gây án người này đã đến nhiều căn nhà trên địa bàn phường gõ cửa xin vào kiểm tra điện. Tuy nhiên, mọi nhà đều không cho vào.

Khi đến một căn nhà tại đường số 9 thì người giúp việc ra mở cửa, thông báo chủ nhà gọi đến để sửa điện nên cho vào. Khi người này rời đi thì chủ nhà trở về và phát hiện rất nhiều vàng, tiền và tiền USD với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng đã mất.

Vụ việc sau đó được Công an quận Thủ Đức vào cuộc truy xét, do số tiền bị mất trên 500 triệu đồng nên Công an TP.HCM cũng vào cuộc phối hợp điều tra.