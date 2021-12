Ngày 15-12, Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra quân Triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Dự lễ ra quân có ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các ban, ngành TP HCM.



Theo Công an TP.HCM, từ đầu năm 2021 đến nay, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tạo nên những thách thức chưa từng có trong tiền lệ đối với công tác công an.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu Bộ Công an, TP.HCM triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh COVID-19 kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo Giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị sẽ thực hiện phòng chống COVID-19 song song với đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Ảnh: NT

Phương châm thực hiện là phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Theo Công an TP.HCM, theo quy luật thời điểm cuối năm dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.



Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm thực hiện từ ngày 15-12 đến hết ngày 14-2. (Ảnh: Các lực lượng Công an TP.HCM tham dự buổi lễ - Ảnh: NT)

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được thực hiện từ ngày 15-12 đến hết ngày 14-2.



Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở.



Công an tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: NT

“Công an chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” – ông nhấn mạnh.



Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị vận dụng linh hoạt những kết quả đã đạt được của chiến lược “chuyển trọng tâm lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân” của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua để chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, lực lượng công an sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc...



Công an TP.HCM cũng phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lê Minh Châu đánh giá cao sự nỗ lực, vất vả và những kết quả mà công an TP.HCM đạt được trong thời gian qua và đặc biệt là trong cuộc chiến chống COVID-19.



Theo ông Lê Minh Châu, Công an TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP.HCM, Thành ủy TP.HCM thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân TP.HCM.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đánh giá thực tế trong giai đoạn hiện nay, các loại tội phạm diễn biến phức tạp, với các phương thức hoạt động được thay đổi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Ông yêu cầu Công an TP.HCM cần nâng cao công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài để kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh do biến chủng mới Omicron đồng thời phát hiện, ngăn chặn việc trục lợi từ chính sách.





“Lực lượng công an cần phát huy mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc” – ông nói.