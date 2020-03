Giới thiệu làm ở đài truyền hình để lừa chạy việc

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hinh sự Bùi Văn Định (60 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bùi Văn Định tạm cơ quan công an. Ảnh: Đ.LAM

Định không có nghề nghiệp ổn định nhưng khi vào Nghệ An thì Định giới thiệu đang công tác tại Đài truyền hình TP Hải Phòng. Định cũng "nổ" là quen biết với lãnh đạo Bộ Công an nên “chạy” được việc làm ở cơ quan nhà nước.

Có ba người dân tin tưởng đưa cho Định 100 triệu đồng để Định lo "chạy" xin việc làm.

Người dân đã đến Công an TP Vinh trình báo thì Định đã bỏ trốn khỏi Nghệ An. Công an TP Vinh đã phối hợp cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ khi Định đang lẫn trốn ở Hải Phòng.

Hiện Công an TP Vinh đang kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Định thì báo cơ quan công an để được giải quyết.