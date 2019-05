Hai vụ án mạng trong một đêm tại Bình Dương

Ngày 6-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ hai vụ án mạng xảy ra vào đêm 5-5 tại phường Bình Chuẩn và phường An Phú (thị xã Thuận An).



Căn nhà nơi Nguyễn Quốc Thu nhậu và xảy án mạng.

Thông tin ban đầu, khuya 5-5 Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhậu cùng một số người bạn tại ngôi nhà nằm trên đường ĐT 743 (phường An Phú, Thị xã Thuận An). Trong khi ăn nhậu, Thu xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với một người rồi bị đâm gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thu đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, tối cùng ngày sau chầu nhậu với nhóm làm cùng công ty, anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, HKTT tỉnh Bạc Liêu) cùng một người bạn về phòng trọ của mình tại phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) để ngủ.



Sau khi bị đánh, anh Lĩnh cảm thấy khó thở và tử vong ngay sau đó.

Đến khoảng 18 giờ thì có ba thanh niên xông vào phòng trọ đánh tới tấp anh Lĩnh và bỏ đi. Khoảng gần một tiếng sau, người bạn cùng phòng phát hiện anh Lĩnh có biểu hiện khó thở và kêu đau đầu nên hô hoán, cùng người dân đưa Lĩnh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, Cơ quan điều tra đang điều tra và truy bắt hung thủ gây án.