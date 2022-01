Như PLO đã thông tin, trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút chiều 7-1, có một nam thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo ba lô đen vào Phòng Giao dịch Vietcombank Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An). Sau đó, người này rút ra khẩu súng ngắn ra uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau khi xảy ra vụ án, Công an Hải Phòng đã báo cáo Trung tướng Trần Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Hình sự phối hợp điều tra, truy bắt nghi can. Từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, dữ liệu điện tử và lời khai nhân chứng, lực lượng công an đã rà soát truy vết theo hướng nghi can bỏ chạy. Công an đã xác định nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng táo bạo là Nguyễn Văn Nam. Lúc 23 giờ đêm 8-1, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam khi nghi can này đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Khám xét tại nhà nghỉ và trên người Nam, công an thu giữ một khẩu súng colt cùng nhiều viên đạn, môtj khẩu súng dạng bút bắn đạn chì, một xe mô tô phân khối lớn cùng 700 triệu đồng.