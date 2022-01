Trưa 9-1, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an TP đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được nghi can nổ súng uy hiếp cướp ngân hàng ở Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 9-1, Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank khu vực Đình Vũ khi nghi can này đang lẩn trốn một khách sạn ở thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Nghi can gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải).

Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng ngắn cùng một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người.

Nam khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng ngắn đề thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đang thực hiện di lý nghi can về Hải Phòng.



Nghi can Nam (thứ 2 bên trái) gây ra vụ nổ súng cướp ngân hàng đã bị công an băt giữ

Công an xác định khoảng 15 giờ 20 phút chiều 7-1, Nam mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang mang theo ba lô vào phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An). Sau đó, Nam rút ra 1 khẩu súng ngắn chĩa vào nhân viên bảo vệ uy hiếp rồi chĩa súng vào nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy giao dịch đe dọa.



Trong quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng sợ hãi đưa các vật có thể là các cọc tiền cho người mặc áo đen. Nam vừa nhận tiền cho vào ba lô vừa tiếp tục chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Sau khi cướp được số tiền khoảng 3 tỷ, Nam quay ra cửa, thấy trước cửa có nhân viên bảo vệ đứng chắn, Nam chĩa súng ra đe dọa rồi đeo ba lô đi ra ngoài, dùng súng uy hiếp lấy xe máy của bảo vệ rồi bỏ trốn.

Theo nguồn tin từ công an, sau khi cướp được số tiền lớn tại phòng giao dịch ngân hàng, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua 1 chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1000cm3 làm phương tiện chạy trốn. Nam sử dụng chiếc moto phân khối lớn này di chuyển tới khu vực tỉnh thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) lẩn trốn.

Nguồn tin của PLO cho biết khẩu súng mà nghi can Nam sử dụng để cướp ngân hàng là khẩu súng công cụ hỗ trợ. Tại phòng giao dịch ngân hàng, Nam đã nổ một phát súng uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng buộc nhân viên quầy giao dịch phải đưa tiền cho mình.