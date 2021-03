Ngày 22-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bàn giao Nguyễn Việt Hùng (39 tuổi, trú quận Ngô Quyền), nghi can gây ra sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi lấy tài sản, cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Chiều 20-3, tại một nhà nghỉ ở đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), Nguyễn Việt Hùng đã ra tay sát hại bạn gái HTTB (45 tuổi, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng).

Sau khi gây án, Hùng lấy lắc vàng, điện thoại và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi bỏ trốn.



Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi can.

Sau khoảng 3 giờ xảy ra vụ án, khi nghi can bị Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an quận Lê Chân bắt giữ.