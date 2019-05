Kẻ trộm ở Bình Dương đâm gục 2 người khi bị đuổi bắt

Ngày 2-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Trần Phúc Thạnh (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trần Phúc Thạnh có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.



Trước đó, ngày 27-4 Thạnh đang đi bộ trên Bình Chuẩn 31 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì thấy xe ô tô 7 chỗ đang dừng bên đường liền đến bẻ trộm gương chiếu hậu trị giá gần 4 triệu đồng.

Khi đang chuẩn bị tẩu thoát thì chủ xe phát hiện tri hô và đuổi theo.

Thấy vậy, Thạnh rút dao thủ sẵn trong người chống trả, lúc này anh Trần Minh T. (31 tuổi) và anh Lê Hữu L. (28 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) đang ở gần đó chạy đến hỗ trợ bắt trộm.



Gương chiếu hậu của xe ô tô bị Thạnh bẻ trộm.

Bị vây bắt, tên trộm chống trả, dùng dao đâm tới tấp vào anh T. và anh L. khiến cả hai ngã xuống rồi bỏ chạy. Nhiều người dân thấy vậy đã hô hoán đuổi theo khống chế bắt giữ tên trộm. Các nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Công an thị xã Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

Về hành vi dùng dao đâm bị thương người dân, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tích, tiếp tục xử lý.