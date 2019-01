Kết quả bất ngờ từ 'quả đấm thép' 911 Đà Nẵng

Ngày 30-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau một tháng hoạt động của lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP - lực lượng 911.



Sau một tháng thành lập, lực lượng 911 Đà Nẵng phát huy hiệu quả không ngờ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo tại buổi sơ kết, Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay sau một tháng hoạt động, lực lượng 911 đã tổ chức 14 đêm ra quân, chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 30 vị trí và 12 khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.



Kết quả cụ thể, lực lượng 911 đã lập biên bản vi phạm hành chính 54 trường hợp vi phạm an ninh trật tự, 52 trường hợp về lĩnh vực giao thông. Lực lượng cũng nhắc nhở hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông, trật tự công cộng.

Ngoài ra, 911 đã dừng kiểm tra gần 1.600 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn; phát hiện, xử lý 734 trường hợp vi phạm.

Đã có 31 người có dấu hiệu tội phạm bị lập biên bản (cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép chất ma túy, bán số đề, trộm cắp tài sản).

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, 911 là lực lượng mới nên cần cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

“Qua theo dõi, dư luận trong quần chúng nhân dân là rất tích cực. Nhiều người dân nhắn tin cho lãnh đạo công an TP bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng 911 và mong muốn lãnh đạo công an TP sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới để lực lượng 911 hoạt động hiệu quả”, Thiếu tướng Viên nói.

Công an TP Đà Nẵng thông tin, trong thời gian tới, Công an TP sẽ nghiên cứu tăng cường thêm quân số cho lực lượng 911, tăng từ ba tổ công tác lên năm tổ. Trong đó, Công an TP sẽ ưu tiên chọn các chiến sĩ trẻ, có nhiệt huyết.