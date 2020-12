Khởi tố cựu giám đốc ngân hàng gây thiệt hại tiền tỉ

Ngày 8-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam bị can Phạm Thanh Hải (45 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Vĩnh Long), Đỗ Trạng (39 tuổi, cựu phó Giám đốc) và Võ Thị Kim Loan (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Phạm Thanh Hải. Ảnh: CACC



Bị can Đỗ Trạng và Võ Thị Kim Loan. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 11-2016 đến 4-2018 với vai trò lãnh đạo nhưng Hải và Trạng không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm đã phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng, phê duyệt giải ngân nhiều hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng tiền tỉ. Trong đó Hải gây thiệt hại gần 1,8 tỉ đồng, Trạng 2,5 tỉ.

Còn bị can Kim Loan với vai trò là cán bộ chịu trách nhiệm chuyên viên khách hàng, cấp kiểm soát đề nghị cấp tín dụng nhưng đã thiếu trách nhiệm đề nghị giải ngân, thủ tục giải ngân liên quan đến 13 hồ sơ gây thiệt hại số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.