Khởi tố vụ CSGT tông chết người ở Bình Dương

Liên quan đến vụ ô tô tuần tra do Thiếu úy Phan Hoài Ân (31 tuổi là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương), lái tông chết một người vào tối 9-6, ngày 14-6, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.



Tài xế điều khiển xe gây tai nạn không hợp tác lấy mẫu giám định chất kích thích.

Trước đó, 19 giờ ngày 9-6, Thiếu úy Phan Hoài Ân điều khiển xe ô tô Cảnh sát tuần tra kiểm soát biển số 61A-004.22 trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa, chiếc xe lao thẳng lên lề đường đâm vào anh Nguyễn Thanh A., (23 tuổi, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, Đồng Nai), đang đứng rửa chén trước ki ốt bán trái cây.

Cú tông mạnh khiến anh A. văng xa, bị thương nặng. Chiếc xe gây tai nạn bị móp méo, biến dạng phần đầu, Thiếu úy Phan Hoài Ân bị mắc kẹt trong xe.



Sau khi tông trúng anh A., chiếc xe lao thẳng vào tiệm vàng bên cạnh làm sập một phần bức tường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nghi ngờ Thiếu úy Ân có sử dụng chất kích thích nên cơ quan điều tra đã yêu cầu lấy mẫu để đi giám định.

Tuy nhiên, Thiếu úy Ân không hợp tác mà lẩn trách không cho lấy mẫu đi giám định. Điều tra viên đã lập biên bản lấy mẫu chất kích thích không thành có chứng kiến của Viện Kiểm sát và đại diện chính quyền địa phương.

Sau đó, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu để lại trong cabin nơi Thiếu úy Ân ngồi để đi giám định.



Nạn nhân tử vong để lại người vợ cùng con thơ chưa tròn một tuổi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Nguyễn Thanh A. được xác định tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não, xuyết huyết não, dập gan, dập lá lách, gãy xương đùi và đa chấn thương.

Cũng theo báo cáo này, Viện Kiểm sát đề nghị xác minh làm rõ Thiếu úy Ân điều khiển xe tuần tra của Cảnh sát giao thông đi đâu, đi với ai và làm gì vào thời điểm xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân, là cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương).