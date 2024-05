Một CSGT qua đời do tai nạn tại TP Thủ Đức 02/05/2024 11:43

(PLO)- Một trung úy cảnh sát giao thông (CSGT) của Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an TP.HCM đã qua đời do tai nạn trên đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 2-5, các đơn vị liên quan của Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một trung uý CSGT tử vong, xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một trung uý CSGT tử vong. Ảnh: TS

Trước đó, vào khuya ngày 26-4, anh TC (29 tuổi) là trung uý CSGT, đang công tác tại Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) điều khiển xe máy cá nhân ngoài giờ làm việc và lưu thông trên đường Nguyễn Xiển, hướng đi đường Nguyễn Văn Tăng.

Sau đó, người dân phát hiện anh C bị xe bồn lưu thông phía sau va trúng khi vừa lưu thông đến khu vực cầu Rạch Hầm (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức).

Anh C bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, vài ngày sau anh C đã không qua khỏi.

Theo người dân tại hiện trường, nguyên nhân rất có thể anh C tự té ngã và đúng lúc này, xe bồn lưu thông cùng chiều không xử lý kịp nên đã va trúng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ.