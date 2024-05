Lửa thiêu rụi một kho phế liệu ở An Giang 02/05/2024 12:20

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2-5, kho phế liệu thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bất ngờ bốc cháy.

Do trong kho chứa số lượng lớn phế liệu dễ cháy là vải vụn, giấy, nhựa các loại... nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh An Giang đã điều động năm xe chữa cháy và nhiều máy bơm chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Châu Thành, Quân sự huyện, Công an các xã lân cận và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Lửa bao trùm kho phế liệu lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng tích cực dập lửa

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn kho phế liệu. Ảnh: CACC

Qua nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ lân cận.

Vụ cháy rất may không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ kho phế liệu gần 500 m2 bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang điều tra, làm rõ.