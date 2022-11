An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong

(PLO)- Thời điểm cháy trong nhà có ba người, công an đã đập tường cứu được một người còn hai mẹ con đã không may tử vong

Ngày 2-11, tin từ Công an TP Châu Đốc, An Giang cho biết công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào 2 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của ông LTD trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc bốc cháy dữ dội.

Thời điểm này trong nhà còn có bà C (cháu ông D) và cháu T (7 tuổi, con gái bà C) bên trong.

Nhận được tin báo, công an TP Châu Đốc đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 30 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đã đập tường cứu được ông D ra ngoài còn hai mẹ con chị C bị kẹt bên trong đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

