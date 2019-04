Lời khai nghi phạm làm nhục nữ sinh khiến nạn nhân tự tử

Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 15-4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo về việc tại cầu Hồ thuộc thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) có một người nhảy cầu xuống sông Đuống tự tử. Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng CSGT đường thủy, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ phối hợp Công an huyện Thuận Thành, các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu vớt. Danh tính nạn nhân được xác định là NTVA. Đến 16 giờ 45 cùng ngày, các lực lượng đã tìm vớt được thi thể V.A dưới sông Đuống. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an huyện Thuận Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra. Kết quả xác minh cho thấy chiều 14-4, VA đi ăn hội với bạn tại xã bên cạnh. Quá trình này, nữ sinh bị Vũ Văn Hiếu đưa vào nhà nghỉ