Ngày 24-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Hoàng Tin (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội chống người thi hành công vụ.



Lưu Hoàng Tin bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 19-8 tổ công tác do Đại uý Trần Bá D làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm vaccine ở khu phố 5, phường Tam Bình, TP Thủ Đức.

Lúc này, Tin say xỉn và điều khiển xe gắn máy nẹt pô qua lại, tổ công tác sau đó đã nhắc nhở và yêu cầu Tin về nhà. Tuy nhiên, ít phút sau Tin cầm ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay quay trở lại rồi tấn công lực lượng Công an.

Sau đó, Tin bỏ chạy và bị tổ công tác và các lực lượng khác truy đuổi, bắt giữ được Tin.



Bình xịt hơi cây Tin sử dụng tấn công công an. Ảnh: CA

Qua xác minh của công an, Tin đã có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Làm việc với công an, Tin cho biết do Đại uý D đã không cho Tin buôn bán trái cây vỉa hè và nhắc nhở nơi đông người nên “quê độ” và muốn kiếm chuyện với Đại uý D.