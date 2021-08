Ngày 23-8, Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố vụ bị can, khởi tố vụ án và bắt tạm giam Kha Chuẩn Đức (39 tuổi, thường trú Quận 5) để xử lý về tội chống người thi hành công vụ.



Kha Chuẩn Đức bị Công an quận 7 khởi tố, bắt tạm giam về tội chống thi hành công vụ. Ảnh: TS

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 21-8, Đức điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, hướng từ huyện Bình Chánh đi Quận 7.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu Him Lam (phường Tân Hưng) tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nhưng Đức không chấp hành.

Đức sau đó đã tăng ga vượt chốt, tông thẳng vào Tổ công tác khiến anh Nguyễn Nhựt Thành, cán bộ Bộ Công an được tăng cường tại quận 7 để tham gia phòng chống dịch bệnh, té ngã xuống đường, chấn thương đầu.

Ngay lập tức Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ Đức đưa về trụ sở công an để tiếp tục xử lý.

Theo Công an quận 7, Đức đã có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đến thời điểm hiện tại, anh Thành đã qua cơn nguy kịch.