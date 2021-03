Mâu thuẫn khi ăn cưới, nổ súng bắn chết đối thủ

Ngày 28-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên đã bắt Phạm Văn Phúc (38 tuổi, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) để điều tra về tội giết người.

Phạm Văn Phúc là nghi can đã nổ súng bắn chết anh NVH (39 tuổi, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) vì mâu thuẫn khi cùng ăn tiệc cưới. Thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 30 phút trưa 28-3, Phú và anh H. cùng dự đám cưới tại khu 8 phường Phong Hải (thị xã Quảng Yên). Trong quá trình ăn cưới, giữa Phúc và anh H xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, cả 2 cùng nhau ra bãi đất trống ở gầm cầu vượt sông Chanh tại đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng để nói chuyện. Tại đây, Phúc đã sử dụng khẩu súng đạn chì bắn anh H. khiến anh này gục xuống. Gây án xong, Phúc lên xe ô tô bỏ trốn. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nghi can. Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Phúc để điều tra, xử lý theo quy định.