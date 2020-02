Mẹ trẻ 19 tuổi lập 3 Facebook lừa 150 vụ bán khẩu trang y tế

Chiều 22-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Lan Na (19 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Thị Lan Na tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Thời gian qua, Na đã lập ba tài khoản Facebook ảo rồi rao bán khẩu tang y tế. Chị Nguyễn Thị H. (trú Hà Nội) đã lên Facebook đặt mua Na số lượng 5 thùng khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người dân trong phòng dịch virus COVID-19. Na yêu cầu chị H. chuyển số tiền đặt cọc 4,6 triệu đồng rồi sẽ chuyển khẩu trang và thu đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi chị H. chuyển tiền đặt cọc thì Na khóa Facebook, xóa số điện thoại…

Không liên lạc được với Na nên chị H. đã trình báo Cơ quan công an huyện Nghi Lộc. Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án và cuộc điều tra đến ngày 21-2 thì bắt giữ Na. Ban chuyên án cũng thu giữ tang vật 2 điện thoại di động và 2 thẻ ngân hàng và 10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Na khai rằng chính bản thân Na cũng từng là nạn nhân đặt mua khẩu trang y tế trên Facebook. Bản thân Na thời gian qua bán hàng online để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Vào tháng 1-2020, Na biết khan hiếm khẩu trang y tế trong phòng, chống COVID-19 nên đã lên Facebook đặt mua về bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi Na chuyển tiền thì người rao bán đóng Facebook và không giao khẩu trang.

Hoàn cảnh khó khăn, Na lập ba tài khoản Facebook rồi cũng rao bán khẩu trang y tế để lừa lấy tiền đặt cọc. Bản thân Na đã thực hiện hơn 150 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra.