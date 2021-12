Ngày 6-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng, trú tại phường Ô Chợ Dừa về tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, Hưng và anh LT (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) có mâu thuẫn tiền bạc.

Chiều 24-11, Hưng mang theo dao bầu đến gặp anh T. và hai bên to tiếng. Bị anh T tát, Hưng rút dao đâm hai nhát vào người anh T rồi bỏ đi.



Bị can Nguyễn Văn Hưng, 31 tuổi, tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Anh T được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xác định gãy xương sườn, thủng phổi, tổn thương 39% sức khỏe.

Sau khi gây án, hai ngày sau Hưng đến công an đầu thú.