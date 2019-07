Nghi can ném con xuống sông Hàn bị bắt trở lại

Chiều 29-7, trao đổi với PLO, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội giết người.

Các quyết định trên đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.



Nghi phạm rưng rưng nước mắt khi lấy lời khai tại công an. Ảnh: HẢI HIẾU

Hời từng bị bắt vì được cho là giết con trong khách sạn rồi đem thi thể ra thả xuống sông Hàn để phi tang nhưng sau đó được trả tự do vì không tìm thấy thi thể cháu bé.

Trước đó, bà ngoại nạn nhân đến công an trình báo về việc cháu gái tám tuổi của mình bị cha ruột giết. Công an đã mời Hời lên làm việc đồng thời truy tìm thi thể, thu thập bằng chứng.

Theo lời khai của Hời, đầu giờ chiều 1-2 (tức 27 Tết), Hời cùng con gái đến lưu trú tại khách sạn trên đường Vũ Đình Long, quận Sơn Trà.

Chiều cùng ngày, bực việc gia đình cộng với việc con gái làm đổ sữa ra giường nên Hời bóp cổ làm bé tử vong.

Tối 2-2, Hời đem thi thể bé gái đã được bỏ trong bao tải rồi nhặt thêm hai cục đá bỏ vào, lên cầu Thuận Phước để ném xuống phi tang.

Tuy nhiên, đến nay công an vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân là một vật chứng quan trọng của vụ án. VKSND TP Đà Nẵng đã từng không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra văn bản hủy bỏ quyết định tạm giữ, trả tự do cho nghi phạm vào ngày 7-3.