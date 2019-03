Lý do thả người khai giết con, ném sông

Sẽ đi Hàn Quốc thu thập chứng cứ? Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nếu quá trình điều tra không tạm giam Hời sẽ rất khó khăn. Mặt khác, ở ngoài Hời rất dễ bị tác động tâm lý dẫn đến tự sát. Ngoài ra nếu không tạm giam vì hành vi giết người cũng có thể tạm giam vì hành vi khai báo gian dối. Theo Đại tá Mưu, sắp tới công an sẽ tiếp tục truy tìm thi thể nạn nhân. Đồng thời đề nghị Bộ Công an cho cán bộ đi Hàn Quốc để gặp, lấy lời khai những người liên quan, thu thập chứng cứ.