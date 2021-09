Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết vừa bắt giữ bị can trốn truy nã 10 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3-2010, sau khi uống rượu Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi) đã có hành vi hiếp dâm một bé gái ở huyện Càng Long.

Qua điều tra, ngày 16-5-2011 Công an huyện Càng Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ. Sau đó, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy nã.



Công an bắt giữ và áp giải bị can Nguyễn Văn Huệ về Trà Vinh sau 10 năm trốn truy nã. Ảnh: ĐN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện Huệ đang lẩn trốn ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ngay trong đếm 9-9, Công an huyện Càng Long phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Huệ sau 10 năm trốn truy nã.

Tại cơ quan công an, Huệ khai trong thời gian trốn truy nã, Huệ lấy tên giả là Mười để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và sinh sống bằng nghề làm thuê.