Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hàng ngàn tỉ, rửa tiền

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 23 bị can thuộc nhóm công ty liên quan đến Công ty Alibaba về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Quá trình khám xét tại Công ty Alibaba, công an đã thu giữ tổng số tài sản trị giá hơn 1.550 tỉ đồng.



Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh cùng bị hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ảnh: TỰ SANG

Lừa đảo gần 4.000 bị hại

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) với vai trò cầm đầu tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản (BĐS) không có thật theo mô hình đa cấp với số lượng người bị hại rất lớn.

Cụ thể, bị can Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án BĐS không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Sau đó tự phân lô, tách thửa trái quy định của pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt 2.372 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định tại Công ty Alibaba có hành vi rửa tiền do Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng thực hiện với hành vi chuyển 13 tỉ đồng chiếm đoạt của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực để che giấu nguồn gốc. Sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ một lượng lớn tài liệu là hồ sơ pháp lý các dự án, hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn với đất…

Ngoài ra, công an còn tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng, nhiều vàng, tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba… với tổng giá trị toàn bộ tài sản là hơn 1.550 tỉ đồng.



Trụ sở ông ty Alibaba. Ảnh: TỰ SANG

Hàng chục đồng phạm tiếp tay lừa đảo

Cơ quan điều tra cũng xác định vợ và các em trai đã giúp Luyện chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng và rửa tiền. Cụ thể, Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em trai Luyện) đã thực hiện chỉ đạo, phân công của Luyện, thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Theo điều tra, Lĩnh đã sử dụng tư cách cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng trên 92 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng của khách hàng Công ty Alibaba.

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh đã ký ủy quyền cho Võ Thị Thanh Mai, Trần Huy Phúc (giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Law Firm, Công ty 108) tự ý vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba.

Từ đó phân phối, lừa khách hàng ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt số lượng tiền rất lớn của khách hàng. Ngoài ra, Lĩnh còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Mai và Phúc để lừa ký hợp đồng bán đất nông nghiệp dưới dạng thổ cư, giúp Luyện chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng của khách hàng tại các dự án không có thật gồm Long Phước 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và dự án Thắng Hải Newtimes City.



Công an thực hiện khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: CM

Còn đối với Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, giám dốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) cũng thực hiện hành vi tương tự Mai để giúp Luyện chiếm đoạt của 311 bị hại với số tiền hơn 62 tỉ đồng tại các dự án ảo Ali Mega Xuân Lộc, Tân Thành Center City 1, Tóc Tiên Residence. Ngoài ra, Mai và Lực còn thực hiện hành vi rửa tiền 13 tỉ đồng do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh phạm tội mà có.

Đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba), Như được Luyện phân công giữ các chức vụ phó giám đốc sàn giao dịch BĐS. Như giúp Luyện chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng tại dự án không có thật đặt tên là Alibaba Tân Thành 2, Alibaba Tân Thành, Alibaba Long Phước 14.

Ngoài ra còn có 18 bị can khác giúp Luyện thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự.

Vợ Nguyễn Thái Luyện lừa 397 người Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Alibaba Law Firm) đã thực hiện chỉ đạo của Luyện, ký kết hợp đồng ủy quyền để nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất, tự vẽ 28 dự án trên đất nông nghiệp. Tiếp đó, Mai tiếp tục ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án không có thật với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng. Việc làm này của Mai nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án. Đồng thời, Mai tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua. Hành vi của Mai đã giúp sức cho Luyện chiếm đoạt của hơn 397 bị hại với số tiền 116 tỉ đồng.