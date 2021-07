Ngày 24-7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay lực lượng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Đỗ Sanh (48 tuổi, ngụ xã Hòa Phú).



Ông Đỗ Sanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, tối 23-7, Sanh uống rượu tại nhà thuê ở xã Hòa Phú cùng với N.V.B (51 tuổi) và Đ.V.V (32 tuổi). Đến khoảng 20 giờ, Sanh dùng xe máy chở B. và V. về.

Trên đường đi, Sanh gặp tổ tuần tra Công an huyện Hòa Vang và được yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Sanh bỏ chạy.

Chạy được khoảng 10 km, đến trước nhà anh trai của Sanh là ông Đ.G, Sanh dừng xe chụp đoạn cây tre ven đường tấn công tổ tuần tra khiến cho một cán bộ công an bị thương tích ở sườn.

Ngay sau đó, Sanh bị khống chế và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú xử lý theo quy định. Được biết, Sanh có một tiền sự về tội gây rối trật tự, hai tiền án cố ý gây thương tích và một tiền án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.