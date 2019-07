Nhóm người Trung Quốc lập ổ bạc lớn ở Hải Phòng

Đà Nẵng bàn giao nhóm tổ chức đánh bạc cho Trung Quốc Ngày 10-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để bàn giao 35 người TQ cho lực lượng chức năng TQ tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Nhóm người TQ được đưa ra máy bay tới Quảng Ninh để về nước. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) Theo vị giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua nhiều người TQ đến VN hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng TQ. Họ chia thành nhiều nhóm thuê chỗ ở để hoạt động phi pháp tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang. Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng TQ trao đổi thông tin, tài liệu và xác định nhóm này tổ chức cờ bạc qua mạng xuyên quốc gia liên quan đến các nước TQ, Philippines, Campuchia, VN. Hoạt động này lôi kéo hàng trăm ngàn người, đa phần là người TQ tham gia sát phạt. Đến sáng 6-6, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, nhiều lực lượng với hàng trăm chiến sĩ đồng loạt ập vào 18 địa điểm (Quảng Ninh chín điểm, Đà Nẵng sáu điểm, Khánh Hòa ba điểm). Qua kiểm tra, hàng chục người TQ bị phát hiện sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc. Công an thu giữ gần 300 điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. HẢI HIẾU