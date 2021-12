Ngày 29-12, Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hoàng Anh (40 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản.



Trần Thanh Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần cờ bạc nên Anh đã nảy sinh ý định trộm cắp. Vào ngày 9-12, sau khi cầm cố chiếc xe máy của vợ Anh tiếp tục đi đến nhà của mẹ ruột. Lợi dụng lúc mọi người không để ý Anh đã lén lấy trộm 2 lư đồng trên bàn thờ tổ tiên rồi đem ra quận Ninh Kiều bán lấy 10 triệu đồng.