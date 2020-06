Ô tô 7 chỗ tông nhiều xe, húc sập hàng rào ở Bình Tân

Tối 3-6, xe ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM do người đàn ông chừng 45 tuổi điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng từ An Sương về An Lạc.



Chiếc ô tô tông trúng nhiều phương tiện rồi lao thẳng vào hàng rào bên đường. Ảnh: HT

Khi đến giao lộ với đường 18 (quận Bình Tân, TP.HCM), chiếc xe 7 chỗ được cho là rẽ trái thì mất lái, tông thẳng vào dòng xe cộ đang lưu thông và dừng đèn đỏ.

Chiếc xe này tiếp tục lao lên vỉa hè húc sập hàng rào kho xưởng bên đường rồi mới dừng lại, hư hỏng. Tai nạn khiến năm người bị thương, xây xát, trong đó có một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.



Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HT

Một chiếc xe ba gác và một chiếc ô tô hư hỏng nhẹ nhưng các chủ phương tiện đã tự thương lượng rồi rời đi.

Tại hiện trường bốn xe máy nằm trên đường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Gần đó, chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng nằm cạnh hàng rào tôn.

Gần 22 giờ đêm cùng ngày, Công an quận Bình Tân vẫn đang lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân tài xế ô tô 7 chỗ có dấu hiệu say sỉn.