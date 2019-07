Ông Trần Bắc Hà chết trong khi bị tạm giam

Ông Trần Bắc Hà chết, vụ án được điều tra ra sao? Theo ThS Trần Thanh Thảo, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, theo Điều 230 BLTTHS năm 2015 thì trong trường hợp có một trong các căn cứ được quy định tại Điều 157 BLTTHS thì CQĐT sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra. Trường hợp bị can chết trong giai đoạn điều tra thuộc căn cứ được quy định tại khoản 7 Điều 157 BLTTHS nên CQĐT sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can đó. Cũng theo Điều 230 BLTTHS, trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra chỉ liên quan đến một bị can thì CQĐT chỉ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can có căn cứ. Đối với những bị can còn lại trong vụ án thì các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục thông thường. Nói cách khác, bị can Trần Bắc Hà đã chết nên công an ra quyết định đình chỉ điều tra đối với riêng ông Hà theo Điều 230 BLTTHS. Các bị can cùng vụ án vẫn tiếp tục bị điều tra, truy tố, xét xử bình thường theo luật định. MINH CHUNG