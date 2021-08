Tối 14-8, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 11 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Ngọc Thủy (tên thường gọi là Sơn Tuyết, SN 1993), Phạm Văn Sung (SN 1994, trú tại huyện Đắk Glong), Lê Đạt (tên thường gọi là Đen, SN 1997), Dư Ngọc Sáng (SN 1993), Trần Quốc Toản (SN 1999), Phạm Ngọc Hiếu (SN 1988, cùng trú tại thành phố Gia Nghĩa), Nguyễn Anh Qúy (SN 1999, trú tại huyện Đắk Song), Trần Ngọc Tính (SN 1982), Đỗ Ngọc Dũng (SN 19990, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Võ Trường Giang (SN 1987, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Huỳnh Văn Chạy (SN 2002, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).



Huỳnh Văn Chạy, một trong những người bị khởi tố. Ảnh QM

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 26-5, bà Nguyễn Thị L., (trú tại TP Gia Nghĩa) làm hợp đồng thuê một số công nhân vào lô cao su tỉnh lộ 6, thuộc thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) để bảo vệ và chăm sóc vườn cao su trong lúc chờ Tòa án giải quyết tranh chấp giữa bà L. với ông Nguyễn Văn T. (trú tại Quận 7, T.HCM) và ông Trần Đ. Nhuận (trú tại huyện Đắk R’lấp).

Sau đó, bà L. thuê một ô tô tải và hai xe ô tô con loại bảy chỗ ngồi chở đồ dùng sinh hoạt và 16 công nhân vào khu vực lô cao su nói trên.

Khi đến gần Trạm quản lý bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thì bị một nhóm người chặn xe lại, không cho đi.



Hung khí bị cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh QM

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bà L., lực lượng Công an xã Quảng Sơn đã kịp thời có mặt, giải quyết sự việc, bảo đảm an ninh trật tự. Nhóm công nhân của bà L. thuê sau đó đã vận chuyển đồ dùng, vật dụng liên quan vào lán trong khu vực lô cao su để ở.

Đến 16 giờ cùng ngày có một nhóm khoảng 30 người (chưa rõ nhân thân lai lịch) mang theo hung khí đến đánh đuổi, đập phá nhà lán mà nhóm công nhân của bà L. thuê đang ở.

Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc Th. (Một trong số công nhân mà bà L. thuê) bị đánh gãy tay và tất cả tài sản của bà L. ở trong lán đều hư hỏng, mất mát.

Không dừng lại ở đó, vào tối cùng ngày, nhóm người này tiếp tục đến lán đốt chăn, mùng, màn và một số đồ dùng trong lán của bà L.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Quảng Sơn điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt những người liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 11 người trên để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Ngọc Thủy, lực lượng Công an thu phát hiện, thu giữ 30 ống tuýp sắt, súng súng tự chế và một số dụng cụ dùng để đốt các đồ dùng, chăn màn trong lán của bà L.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.