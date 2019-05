Phát hiện 70 người dương tính với ma túy tại một quán karaoke

Chiều 10-5, Công an tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ kiểm tra một quán karaoke ở thị trấn Bến Lức phát hiện 70 người có dương tính với chất ma túy.



Nhiều người dương tính với ma túy được phát hiện tại quán karaoke ở Bến Lức

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 3 giờ 30 ngày 9-5, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức (khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Tại đây, có 8 phòng hát karaoke đang hoạt động với 71 khách gồm 26 nữ và 45 nam .



Qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức hoạt động hát karaoke quá giờ quy định. Đồng thời, tại 7 phòng hát karaoke có nhiều người sử dụng trái phép ma túy.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định có 70 người dương tính với ma túy. Những người này đã được mời về trụ sở công an làm việc. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm các bịch chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ sử dụng trái phép ma túy.