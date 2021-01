Phát hiện cơ sở làm rượu XO, Chivas giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa phối hợp với công an huyện Đất Đỏ, Quản lý thị trường tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại giả tại cơ sở sản xuất do ông Tống Văn Thế (41 tuổi, giám đốc công ty TNHH TMDV Minh Nguyệt, thị trấn Đất Đỏ) làm chủ.



Theo điều tra ban đầu, trưa 6-1, lực lượng công an đã dừng kiểm tra một xe ô tô biển số 72C-073.75 do tài xế Hồ Quốc Hùng (44 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Trên xe có ông Tống Văn Thế và Bùi Hoài Bảo (26 tuổi).

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ gần 80 chai rượu ngoại nhãn hiệu XO, Chivas. Ông Thế nhận là chủ số hàng trên nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với hơn một nửa chai rượu trong số đó.

Ông Thế bước đầu thừa nhận số rượu này được Thế chỉ đạo nhân viên làm giả. Sau đó ông Thế cùng nhân viên mang rượu đi giao cho khách thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Khám xét tại công ty của ông Thế công an cũng thu giữ một số vỏ chai rượu ngoại, nhãn tem rượu, nguyên liệu nghi để sản xuất rượu giả.

Hiện phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.