Phát hiện mua bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 5-1, thông tin từ Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1957) và Hoàng Thị Tươi (SN 1983, cùng trú tại huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Trước đó, chiều ngày 18-12, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Cư Jút phát hiện, bắt giữ năm đối tượng đang có hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Ea T’linh (huyện Cư Jút).



Công an phát hiện mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Ảnh: Q.MINH

Công an huyện Cư Jút đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa và Hoàng Thị Tươi để điều tra, làm rõ về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hành chính ba người còn lại về hành vi mua bán dâm.

.Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút cho biết, cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1960), trú tại thị trấn Ea Tlinh, Đắk Nông để điều tra, làm rõ về tội đánh bạc.

Trước đó, vào chiều 15-12-2020, qua công tác nghiệp vụ, tại thị trấn Ea T’linh, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút đã bắt quả tang Nguyễn Thị Vân đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Lực lượng Công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi lô đề và hơn 10 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.