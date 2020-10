Quận 7: Thanh niên bị nhóm người lạ mặt lao vào đánh gãy mũi

Anh Nguyễn Chí L, 24 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM cho biết đã trình báo vụ việc đến Công an phường Tân Thuận Tây, nới xảy ra vụ việc anh bị đánh gần 1 tháng nay nhưng chưa nhận được phản hồi nào của công an.

Camera ghi lại vụ việc anh L bị nhóm người lạ mặt đánh

Anh Linh cho biết, tối 25-9 anh L đang trên đường đi tiệc từ nhà vợ từ quận 4 về quận 7. Khi đến đường số 17, phường Tân Thuận Tây (quận 7) có một thanh niên chạy xe máy áp sát anh L và dùng tay đấm vào mặt khiến anh L loạng choạng và rớt mắt kính cận thị.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, người đánh anh L đi xe máy, mặc quần lửng, áo thun. Hình ảnh camera cũng thể hiện, khi anh L xuống lượm mắt kính bị đánh rớt thì tiếp tục có ba thanh niên khác cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh anh L tới tấp.

“Khi ba thanh niên lạ mặt đánh tôi, người đi xe máy đấm tôi ban đầu đừng ngoài cầm dao đứng xem. Vụ việc khiến tôi bị sưng bầm tím hai mắt, bị gãy xương mũi và nhiều vết thương khác phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó phải tiến hành phẩu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng và nằm viện hơn 1 tuần” Anh Linh cho biết thêm.

Cũng theo anh Linh, anh không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với những người tham gia đánh anh. Sauk hi vụ việc xảy ra, ngày 26-9 anh L đã trình báo Công an phường Tân Thuận Tây nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi hay bất kỳ liên lạc nào từ Công an quận 7.