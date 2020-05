Vụ côn đồ đánh dân tại quận 7: Chuyển Viện kiểm sát giải quyết

Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đã chuyển đơn khiếu nại và phản ánh của PLO đến VKS quận 7 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do không xác định được nghi phạm.



Đây là vụ việc liên quan đến nhóm côn đồ đánh người gây thương tật 42%.



Anh H. cho biết những người trong bức hình đã tham gia đánh anh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Công an quận 7, trước đó ông NgThH (31 tuổi, cư trú tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7), khiếu nại về quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận 7 với lý do không tìm ra được hung thủ.

Qua xem xét, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ký thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS quận 7 nên công an đã chuyển đơn.

Như PLO đã thông tin, ngày 6-5-2019, anh H. chứng kiến hai người bạn đang cãi nhau với nhân viên của quán Ốc Xinh, phường Tân Hưng, quận 7.



H. chưa hiểu chuyện gì và tới gần để tìm hiểu thì bất ngờ một nhóm người lao vào đánh cả ba người. Những người bị đánh chạy về chung cư gần đó để lánh mặt thì tiếp tục có nhóm người cầm hung khí tấn công trước sự van xin của vợ anh H.



Theo anh H., nhóm người có hung khí này đã tham gia đánh anh. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo H., vụ việc đã khiến anh bị thương nặng, nhập viện điều trị với tỉ lệ thương tật 42% và đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Công an quận 7 sau đó đã vào cuộc, triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” vào tháng 6-2019.

Tuy nhiên, sau thời gian khởi tố, công an thông báo cho anh H. về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý do "thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng”.

Anh H. cho là vụ việc đã được camera ghi lại nhóm côn đồ nhưng công an không tìm ra hung thủ nên đã khiếu nại.