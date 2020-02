Quảng Nam: Chủ doanh nghiệp phân lô bán đất nền bị khởi tố

Ngày 21-2, công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận: Cơ quan CSĐT công an thị xã vừa khởi tố bị can với Hoàng Văn Ngọc (29 tuổi, ngụ huyện Giao Thuỷ, Nam Định) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhất Thành Nam (trụ sở Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đồng phạm Huỳnh Tấn Vỹ (ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội danh trên.



Đường bê tông bên trong dự án "Coco Green Home". Ảnh: HN

Theo hồ sơ, ông Vỹ mua đất của nhiều hộ dân rồi hợp lại thành một thửa lớn với diện tích hơn 4.100 m2 tại khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Sau đó, ông Vỹ bán thửa đất này cho Công ty CP Nhất Thành Nam với giá 16,5 tỉ đồng.

Mặc dù diện tích đất này là đất vườn, chưa được chuyển sang đất ở nhưng công ty CP Nhất Thành Nam đã vẽ dự án với tên Coco Green Home rồi thi công đường bê tông và phân lô bán nền cho 34 khách hàng, thu lời hàng tỉ đồng.