Quy mô đường dây làm giấy giả ở Đồng Nai là 'chưa từng có'

Sáng 27-8, thông tin từ Bộ Công an cho biết đã giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với 15 người, đồng thời tiếp tục triệu tập các người liên quan để điều tra mở rộng vụ việc.



Công an xác định đường dây này hoạt động từ hơn 2 năm nay và chia làm 4 nhóm do Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ Biên Hoà, Đồng Nai), Trần Đức Toàn (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) và Nguyễn Thanh Phong (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.



Công an kiểm tra các loại giấy tờ làm giả tại chỗ ở nghi can. Ảnh: CA.

Hoạt động của đường dây tinh vi, máy móc hiện đại và liên tục di chuyển địa điểm sản xuất, thay đổi phương thức giao hàng và thuê người cảnh giới.

Đường dây này phân quyền cho các đại lý ở nhiều tỉnh thành để gom khách hàng trên toàn quốc.

Mỗi bộ hồ sơ đầy đủ gồm tất cả các loại giấy tờ, biển số xe chúng lấy giá từ vài triệu đến 10 triệu đồng.

Công an xác định đã có hàng ngàn giấy tờ giả, bằng cấp các loại, sổ hồng, thẻ nhà báo… đã được đường dây này giao dịch thành công.

Từ những manh mối ban đầu, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và đồng chí Đại tá Lê Ngọc Phương – Phó cục trưởng, trưởng Ban chuyên án.



Sổ đỏ cũng được làm giả. Ảnh: CA.

Như PLO đã đưa, ngày 25-8, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phân Viện khoa học hình sự tại TP. HCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an TP. HCM và Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm của đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, bằng cấp, biển số xe giả tại khu vực phía Nam này.

Đặc biệt, kiểm tra căn nhà không số của Nguyễn Trọng Dương tại khu phố Tân Mai 2 (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) phát hiện Dương và người làm thuê là Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, quê Lâm Đồng) đang có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu giả.

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hàng ngàn giấy tờ, bằng cấp giả như: căn cước công dân, chứng minh thư, bằng lái xe, giấy đăng kiểm, biển số xe, và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cùng với khoảng 50 máy móc in ấn, dập khuôn cùng hàng ngàn phôi giấy tờ.

Cùng thời điểm này thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Ban chuyên án công an Đồng Nai đã phối hơp công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) và Trịnh Quang Trưởng (26 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Khám xét nơi ở của Sang ở chung cư thuộc phường Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM), lực lượng công an đã thu giữ 6 máy in màu, 2 bộ máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy cắt giấy, 1 máy sấy, 11 phôi bằng đại học, 54 phôi trắng và rất nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi làm giả các loại giấy tờ khác.

Đây được xác định là đường dây làm giả tài liệu, giấy tờ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay này.

Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp chứng chỉ, biển số xe có quy mô lớn.

Để triệt phá được đường dây này, lực lượng trinh sát đã phải theo dõi bám sát qua thời gian dài. Thủ đoạn của các nghi can này là thường xuyên thay đổi nơi hoạt động nhằm che giấu hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.