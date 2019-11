Sợ chồng mắng, vợ hoang báo bị cướp 300 triệu

Ngày 7-11-2019, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (39 tuổi, xã Cửu An) về hành vi báo thông tin giả tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Nơi bà Thảo chỉ vị trí "bị cướp"

Trước đó, bà Thảo đến Công an thị xã An Khê trình báo bà đang đi trên đường thì bị 2 thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe máy không biển số áp sát từ phía sau rồi đánh vào vai làm bà ngã xuống đường, cướp đi số tiền 300 triệu đồng rơi ra từ cốp xe của bà.

Vào cuộc, Công an thị xã An Khê có đủ căn cứ để xác định không hề có sự việc trên xảy ra. Bà Thảo sau đó thú nhận không hề có số tiền 300 triệu đồng, cũng không bị cướp tài sản như đã trình báo.

Nguyên nhân của việc báo tin giả do trước đó bà nói dối với chồng là đã tích góp được 300 triệu đồng gửi tại ngân hàng. Đến khi gia đình sửa nhà, người chồng đã yêu cầu bà Thảo đi rút về để trả cho thợ. Lo sợ bị chồng mắng, bà nghĩ ra chuyện bị cướp.