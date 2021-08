Ngày 9-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy lập biên bản xử phạt một cô gái có hành vi đưa thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19.



Cô gái khoe chiếc "thẻ đỏ quyền lực" có thể đi khắp Hà Nội.

Theo đó, khoảng hai ngày trước, cô gái này đăng tải clip trên tài khoản tiktok của mình với nội dung có thể "đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội". Để chứng minh điều này, cô gái đưa ra một tấm thẻ màu đỏ, nói rằng đây là “thẻ quyền lực” từ cha của mình.

Ngay sau khi đăng tải, clip này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích cô gái này lợi dụng “thẻ ngành” của người thân để tự do đi lại, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nắm bắt thông tin vụ việc trên, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, mời cô gái trong clip lên làm việc.

Kết quả cho thấy người này tên là PNT (19 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). Thực tế, cha của T. không phải là người trong ngành công an hoặc quân đội như một số thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.



Cơ quan công an làm việc với cô gái tên T.

T. khai nhận khoảng đầu 7-2021, cô có quen biết với một người tên H. qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, T. thấy trên ô tô của H. có một chiếc thẻ màu đỏ, T. đã tự cầm thẻ lên rồi quay clip và lưu vào điện thoại cá nhân.

Ngày 7-8 vừa qua, T. đăng clip và chèn thêm nội dung lên tài khoản tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem. Đến 14 giờ cùng ngày, T. đã xóa clip.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng “thẻ quyền lực” để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, trả lời về nguồn gốc tấm thẻ màu đỏ, người tên H. cho biết đây là thẻ của một người tên N. từng là trưởng phòng marketing của một cơ quan, hiện đã nghỉ việc.

Tháng 6-2020, khi đến nhà N. chơi, H. có xin chiếc thẻ này để làm kỷ niệm. Do thẻ đã hết hạn sử dụng nên không còn giá trị, H. giữ tấm thẻ từ đó đến nay.

H. khai rằng biết T. cầm chiếc thẻ để quay clip nhưng không biết T. dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Căn cứ vào các tài liệu, nội dung làm việc, công an xác định hành vi của PNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, quy định tại khoản 3 điều 99 Nghị định số 15/2020.

Do vậy, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với T. số tiền 12,5 triệu đồng.