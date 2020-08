Tạm đình chỉ 1 CSGT đánh chửi người lái xe vi phạm

Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Hoàng Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự Công an thị xã Quảng Yên, để xác minh việc cán bộ này đã đấm, chửi một lái xe được cho là vi phạm hiệu lệnh dừng xe của CSGT



Tài xế khi đứng dậy đã bị cột dây lưng vào cổ. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sự việc diễn ra vào chiều 9-8 tại phường Quảng Yên.

Theo thông tin ban đầu, Khoảng 18 giờ chiều 9-8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an thị xã Quảng Yên phát hiện xe tải 14C-170.18 vận chuyển than bùn, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, không phủ bạt.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe tải tiếp tục bỏ chạy. Cán bộ CSGT Hoàng Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác đã sử dụng xe máy của người dân vượt lên chặn đầu chiếc xe tải chở than, ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên xe tải chở than tiếp tục chạy khiến gậy chỉ huy giao thông và chiếc xe máy chắn trước xe tải bị hư hỏng, ông Sơn may mắn tránh kịp. Lúc này hai chiếc xe ô tô của CSGT áp sát chặn chặn đầu và đuôi, buộc xe tải chở than phải dừng lại.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác đã yêu cầu tài xế xe xuống để làm việc nhưng người này không chấp hành, cố thủ trong cabin. Lúc đó, người đàn ông là bố của tài xế xe tải đi tới, kéo ông Sơn đang bám ở cánh cửa xe bên lái xuống nên bị tổ công tác khống chế. Thấy vậy, tài xế xe tải xuống xe và bị hành hung...

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đã tạm đình chỉ công tác ông Sơn đề xác minh, xử lý theo quy định.

Trao đổi với PLO, Thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên cho biết Công an thị xã đang điều tra, làm rõ sự việc. “Diễn biến của sự việc rất là dài, clip đưa trên mạng xã hội chỉ là một phần” - Thượng tá Lịch nói.

Trả lời về việc ông Hoàng Văn Sơn trong khi khống chế đã chửi tục, đánh, cột dây lưng lên cổ người vi phạm có phù hợp không, Thượng tá Lịch cho biết Công an thị xã Quảng Yên cũng sẽ làm rõ việc này.

Dùng thắt lưng cột cổ người vi phạm Trước đó, ngày 10-8, Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm bốn người mặc sắc phục CSGT và một người mặc quần cộc áo phông ra tay khống chế hai người dân trên đường, bên cạnh là chiếc xe tải. Theo clip, một người đàn ông lớn tuổi bị hai người mặc sắc phục CSGT ghì nằm dưới đường, nằm bên cạnh là một thanh niên (sau này xác định là tài xế, con trai của người đàn ông lớn tuổi) cũng bị hai người khống chế. Lúc này, một người mặc sắc phục CSGT đội mũ bảo hiểm lao tới vừa chửi tục vừa đấm liên tiếp vào mặt tài xế. Người thanh niên bị khống chế liên tục kêu cứu, thanh minh “em có làm gì đâu”. Ngay sau đó người mặc sắc phục CSGT cầm mũ bảo hiểm định đập vào đầu anh này nhưng người dân kêu la, phản đối, vị mặc sắc phục CSGT dừng tay. Tài xế đứng dậy, mọi người thấy trên cổ anh này bị cột bằng chiết dây lưng. Nhóm mặc sắc phục CSGT được xác định là tổ công tác của Đội CSGT- trật tự Công an thị xã Quảng Yên.