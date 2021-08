Ngày 5-8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, HKTT tại TP HCM, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) để tiếp tục điều tra về hành vi hành hạ người khác.



Nam đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin của PLO, cơ quan công an đang điều tra làm rõ xem bé NPA (5 tuổi) có phải là con ruột của Nam hay không. Sau đó, củng cố hồ sơ, nếu đầy đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án.

Cũng theo nguồn tin này, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tích đối với bé A.

Như PLO đã đưa tin, trước đó mạng xã hội lan truyền một clip hơn 4 phút, ghi lại cảnh Nam liên tục đánh bé A. trong tình trạng bé trai này không mặc quần áo.



Nam nắm tóc, cầm đầu bé trai ném từ trên cao xuống. Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, Nam liên tục đấm đá, lấy chân giẫm lên người bé A., chưa dừng lại người này còn đưa bé A. lên cao rồi ném xuống nền nhà, nhưng may có tấm nệm đỡ nên bé trai không sao.

Bé A. gào khóc thảm thiết van xin và cầu cứu sự trợ giúp của người mẹ nhưng không được.

Sau đó, người phụ nữ được cho là mẹ của bé A, cũng không dám can ngăn mà đứng ở cửa phòng nhìn ra. Sau đó, khi thấy Nam đánh bé trai quá dã man nên người phụ nữ này mới chạy ra ôm bé trai, ngăn sự việc này. Tuy nhiên, lúc này Nam vẫn hung hăng còn đòi đánh cả hai mẹ con.

Sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà thuộc khu phố Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Khi làm việc với cơ quan công an, Nam đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai NPA như trong clip ghi lại.

Nam khai nhận, trước đây Nam và NHT có quan hệ tình cảm nhưng chia tay. Sau đó, cả hai lập gia đình rồi cũng lần lượt ly hôn. Mới khoảng một năm nay, hai người về sống với nhau như vợ chồng.