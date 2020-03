Thiếu niên 12 tuổi ném đá vào xe đang chạy trên cao tốc

Nhận được thông tin phản ánh của một số lái xe về việc có hiện tượng ném đá vào phương tiện khi lưu thông qua khu vực cầu vượt nút giao IC7 thuộc địa bàn xã Hùng Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một thiếu niên 12 tuổi có hành vi ném đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vụ việc nhanh chóng được báo tới Công an xã Hùng Lô để phối hợp, đến 20 giờ 20 ngày 27-2, thiếu niên này được phát hiện, bàn giao để công an xã xử lý.



Do nhỏ tuổi, thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ hành vi nguy hiểm của mình nên đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã đến xã và nhà trường đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều này còn giúp những thanh thiếu niên hiểu, chấp hành pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.



Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc bị ném đá, vật thể lạ, gây tổn hại sức khỏe, làm thiệt hại tài sản của người tham gia giao thông. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm khi mà phương tiện đang lưu thông với tốc độ 100-120 km/giờ; là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Hành vi này đã được cụ thể tội danh (hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản) theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015.